Контактное обучение разрешено по всей Эстонии. Департамент проводит в школах проверки

Начиная с сегодняшнего дня контактное обучение разрешено во всех школах Эстонии. В связи с этим Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) проводит выборочную проверку вентиляционных систем в школах и других учреждениях публичного сектора.
Департамент напоминает, что для предотвращения заражения вирусом в зданиях крайне необходим правильный воздухообмен.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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