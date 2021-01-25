25.01.2021, 14:51

Контактное обучение разрешено по всей Эстонии. Департамент проводит в школах проверки


EST
Ventilatsioon
Foto: Andres Putting

Начиная с сегодняшнего дня контактное обучение разрешено во всех школах Эстонии. В связи с этим Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) проводит выборочную проверку вентиляционных систем в школах и других учреждениях публичного сектора.

Департамент напоминает, что для предотвращения заражения вирусом в зданиях крайне необходим правильный воздухообмен.

TTJA вместе с Таллиннским техническим университетом и Riigi Kinnisvara AS подготовил специальную инструкцию с информацией о том, как обеспечить правильную вентиляцию в классах и школах в целом.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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