Контактировавшие с зараженными моряками работники Силламяэского порта отправлены в карантин

"Это восемь человек. Их личности установлены. Они находятся дома и готовятся сдать анализ на коронавирус. Сразу делать тест не имеет смысла, следует некоторое время подождать", — передает RusERR слова заместителя заведующего отделом безопасности и внутреннего контроля Силламяэского порта Урмаса Теэлахка.

После того, как в понедельник судно ошвартовалось в местном порту, два члена команды были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Тесты на коронавирус, сделанные позже, дали положительный результат.

Во вторник по заказу владельца танкера у остальных членов команды были взяты анализы, а в среду утром стало известно, что коронавирусом заражены еще 11 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!