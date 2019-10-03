Консультирующий минфин экс-полицейский "раскрывает правду" об отмывании денег: банкиров шантажируют кокаином

”Отмывание — дело такое: чем больше бумаги, тем чище ж…а”, — отмечает он.

По его мнению, сейчас методы борьбы с отмыванием неразумно суровы: ”Идет концентрация на ненужных вещах, установлении каких-то обязательств. Но жизнь показывает, что бумажку всегда можно обойти”.

Он уверен, что ужесточение мер в нынешнем виде не приведет к снижению рисков. ”Приведу пример. Предположим, я захотел отмыть в банке деньги. Что я делаю? Предположим, что у меня есть знакомые в полиции…И я беру крупного банкира этого банка на крючок при помощи кокаина. И отмываю деньги”.

”Сажаю банкира на крючок и он открывает мне в банке счета для перевода денег и закрывает глаза. Шантаж кокаином — это самый легкий трюк, при помощи которого тот, кто хочет отмыть деньги, получает доступ к банкам”. По словам Орукаска, так делают во всем мире, и это самый простой вариант, если знаешь, что человек употребляет.

Он считает, что членов правления коммерческих банков нужно в обязательном порядке тестировать на наркотики. О необходимости ужесточения контроля в отношении людей и изменения методики борьбы с отмыванием Орукаск говорил и советникам министра.