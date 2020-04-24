Консультант по питанию: у большинства жителей Эстонии во время карантина появятся лишние килограммы

Артем сказал, что в принципе, он уже сталкивался в течение жизни со всеми продуктами, которые входят в новое меню. При этом рецепт чиа-пудинга его в хорошем смысле слова поразил. ”Это же так вкусно и просто! Берешь семена чиа и овсяное молоко, смешиваешь, ставишь в холодильник и через несколько часов готово. Сверху пудинг можно украсить ягодами или чем душа пожелает. Полная свобода выбора! Я включу это блюдо в свое питание и в дальнейшем. Обязательно попробуйте!”
С меню Артема можно ознакомиться здесь.
Как избежать кусочничества?
”Прежде чем начать кусочничать, спросите себя, действительно ли вы голодны? Выпили ли вы достаточное количество воды?”, — советует Мерисалу. ”Будьте честны с собой и хорошо подумайте, почему вы действительно едите. У вас зависимость от любимого шоколада или вам просто скучно? Не ешьте, когда смотрите телевизор или сидите в социальных сетях. В такие моменты лучше помедитировать. Но при этом можно абсолютно без зазрения совести похрустеть сельдереем, потому что вы потратите больше калорий, чем он содержит. Ешьте больше свежих овощей, это позволит питаться сбалансированно и разнообразно”.
Чем запастись и питаться сейчас?
• Цельнозерновыми овсяными хлопьями, пшенкой, зеленой гречкой, цельнозерновым рисом, черным и красным рисом, корнеплодами, замороженными ягодами (клубника, малина, облепиха, клюква, арония, вишня, смородина), листьями одуванчика.
• Не забывайте про семена и орехи! Смена и орехи можно добавлять в утреннюю кашу, смути, свежий салат, вок или употреблять их в качестве перекуса. Забудьте про конфеты и молочный шоколад и ешьте больше конопляных семян, семян чиа, тыквенных семечек, миндаля и тд.
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