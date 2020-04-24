Консультант по питанию: у большинства жителей Эстонии во время карантина появятся лишние килограммы

”Стресс — это раздражающее тело состояние, поэтому в такой ситуации иммунная система перестает работать на полную мощность и переходит на спящий режим. Когда в организме повышен уровень гормонов стресса, то он прежде всего начинает экономить силы за счет иммунитета. В условиях стресса наш метаболизм становится пассивным и не работает нормально. Заедать стресс — нерационально, потому что это замкнутый круг”, — рассказала Катри Мерисалу.

Именно в такой ситуации оказался музыкант Артем Савицкий, который обнаружил, что его питание дома стало однообразным и нездоровым. Сыграло роль и то, что он не привык редко ходить в магазин и планировать свои приемы пищи.

”Несмотря на мои усилия, в холодильнике все равно остаются какие-то продукты, которые портятся, и я их выбрасываю. При этом часть продуктов наоборот заканчивается до следующего похода в магазин. Кроме того, я должен с грустью признать, что на самоизоляции хочется скорее жирной вредной пищи, которая не очень хорошо сказывается на весе”, — написала Артем Савицкий в группе Tarbime Targalt в Facebook.

Артем принял предложение консультанта по питанию в течение недели следовать меню, составленному специально для Артема, которое должно помочь музыканту организовать свое питание и купить правильные продукты в нужном количестве.

”Дневник питания Артема показал, что он ест слишком мало”, — отметила Мерисалу. В долгосрочной перспективе это может привести к нехватке жизненно необходимых питательных веществ, что в свою очередь влияет на общее здоровье и создает благоприятную почву для болезней. Новое меню для Артема рассчитано на укрепление иммунной системы в период распространения вирусов. Его программа питания включает только качественные углеводы, например, овощи, фрукты, ягоды и зерновые. В список попали также рис и зеленая гречка, вместо обычных макарон — спагетти из кабачка. Благодаря этому Артем получит заряд энергии, необходимую для кишечника клетчатку, витамины, антиоксиданты и минералы. Кроме того, в меню включено много семян и орехов, листовых салатов и трав”.