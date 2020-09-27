Консультант Кассы по безработице отправил безработного на групповую терапию анализировать свою неудавшуюся жизнь

”Я захотела пойти через Кассы по безработице на курсы английского языка, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность, требующую знания иностранного языка, но мне сразу сказали, что вам такие курсы не нужны”, — вспоминает женщина средних лет свои переговоры с консультантом кассы. Вместо этого женщину отправили на групповую терапию, где безработные анализировали свою несостоявшуюся жизнь.

”Мой консультант не предложил мне ни одних курсов, которые помогли бы мне найти новую работу. Он считал, что для меня нет ничего подходящего”, — не скрывает своего разочарования мужчина лет 50, имеющий диплом Эстонской сельскохозяйственной академии (ныне Эстонский университет естественных наук). Правда, с помощью кассы мужчина с высшим образованием все-таки утроился на работу: пилить дрова на лесоперерабатывающем предприятии. Без каких бы то ни было курсов.

Другой безработный вспоминает, как на предоставленных кассой курсах его заставляли ”настукивать” на бумаге точки, проверяя таким образом его способность к концентрации.

”Безусловно, такая проблема есть. Не все, чему люди научились при поддержке Кассы по безработице, нужно на рынке труда”, — отметил генеральный директор Центрального союза работодателей Арто Аас, имея в виду большую часть лекций по психологии. По его словам, безработным следует больше изучать технические или ИТ-специальности. В то же время Аас отметил, что в настоящее время касса прилагает все усилия, чтобы обеспечить лучшее обучение безработных и предотвратить длительную безработицу. Он подтвердил, что представители как работодателей, так и кассы постоянно обсуждают на своих встречах использование выделяемых денег. ”То, что предлагается на курсах, должно быть востребовано на рынке труда. Мы не должны спонсировать гадание на кофейной гуще или обучение в таких сферах, где человек никогда не будет работать” , — подчеркнул Аас.

”На развитие и обучение навыков ищущих работу и работающих людей в бюджете Кассы по безработице на 2020 год запланировано более 32 миллионов евро, в том числе имеются как курсы, организуемые по карте обучения, так и курсы, заказываемые посредством тендера”, — пояснила представитель Кассы по безработице Карин Андре.