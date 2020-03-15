Консультационный телефон семейных врачей 1220 перегружен

С утра 14 марта многократно увеличилось число звонков на номер 1220, причем многие абоненты обращаются с вопросами, которые напрямую не связаны со здоровьем, сообщила накануне пресс-служба справочной семейной медицины.

"Мы очень просим звонить только в случае проблем со здоровьем, чтобы все нуждающиеся в помощи могли получить консультацию при первой возможности. Нагрузка и на наших консультантов, и на весь сектор здравоохранения большая и только растет, поэтому, в интересах здоровья всех людей в Эстонии, очень важно дать работникам здравоохранения возможность делать свою работу", — сообщили в пресс-службе.

Департамент здоровья рекомендует людям, которые подозревают у себя симптомы коронавируса, до обращения в скорую помощь проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей по номеру 1200.

С 16 марта начнет работать кризисный телефон 1247, по которому будут отвечать на связанные с коронавирусом вопросы.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!