14.03.2020, 16:35

Консультационная линия семейных врачей перегружена: пожалуйста, звоните только по важным вопросам!


EST
Oneplus 6
TelefonikõneFoto: Hendrik Osula

Консультационная линия семейных врачей 1220 круглосуточно консультирует людей, но просит в связи с большой перегрузкой звонить только по связанным со здоровьем вопросам.

Начиная с утра субботы в разы возросло количество звонящих на номер 1220, причем вопросы многих людей касаются уклада жизни или чего-то другого и напрямую не связаны со здоровьем.

"Мы очень просим звонить только с проблемами со здоровьем, чтобы все нуждающиеся в помощи при первой возможности получали необходимый совет. Рабочая нагрузка как наших консультантов, так и всего сектора здравоохранения велика и только растет, поэтому во имя здоровья всех жителей Эстонии очень важно позволить медицинским работникам делать свою работу", — сообщила консультационная линия.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: