Консульский отдел российского посольства возобновляет работу. Вход в масках и перчатках(6)
На своей странице в facebook посольство РФ в Эстонии сообщило о возобновлении работы консульского отдела.
На своей странице в facebook посольство РФ в Эстонии сообщило о возобновлении работы консульского отдела.
Однако посольство вводит условия для посещения консульского отдела:
- допуск на территорию консульского отдела будет осуществляться исключительно при наличии защитных средств (маска, перчатки);
- доступ на территорию консульского отдела возможен только для заявителей (лиц, в отношении которых совершается консульское действие);
- в помещении для приема может одновременно находиться не более 6 человек;
- доступ сопровождающих лиц разрешается только в случаях крайней необходимости (несовершеннолетние дети и сопровождающие пожилых людей).
Убедительная просьба иметь при себе ручку для подписи документов, проявлять сознательность и не приходить на консульский прием в нездоровом состоянии.
Также напоминаем, что оплата консульских сборов и фактических расходов производится только безналичным способом.
Обращаем внимание, что с 18 мая прием документов на оформление загранпаспорта осуществляется только по предварительной записи.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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