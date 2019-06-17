Конституционная комиссия Рийгикогу выбрала заместителем председателя Лаури Ляэнеметса
Сегодня состоялось внеочередное заседание конституционной комиссии Рийгикогу, на котором заместителем председателя комиссии был избран Лаури Ляэнеметс. Председателем по-прежнему является Пауль Пуустусмаа. Внеочередные выборы потребовались в связи с тем, что Индрек Саар стал членом комиссии по иностранным делам, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
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