Конституционная комиссия Рийгикогу выбрала заместителем председателя Лаури Ляэнеметса

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Lauri Läänemets Foto: Tiit Blaat

Сегодня состоялось внеочередное заседание конституционной комиссии Рийгикогу, на котором заместителем председателя комиссии был избран Лаури Ляэнеметс. Председателем по-прежнему является Пауль Пуустусмаа. Внеочередные выборы потребовались в связи с тем, что Индрек Саар стал членом комиссии по иностранным делам, сообщает пресс-служба Рийгикогу.