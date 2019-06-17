17.06.2019, 20:30

Конституционная комиссия Рийгикогу выбрала заместителем председателя Лаури Ляэнеметса


rus.delfi.ee
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Lauri Läänemets
Lauri LäänemetsFoto: Tiit Blaat

Сегодня состоялось внеочередное заседание конституционной комиссии Рийгикогу, на котором заместителем председателя комиссии был избран Лаури Ляэнеметс. Председателем по-прежнему является Пауль Пуустусмаа. Внеочередные выборы потребовались в связи с тем, что Индрек Саар стал членом комиссии по иностранным делам, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В состав к комиссии также входят Калле Грюнталь, Сийм Кийслер, Андрей Коробейник, Оудекки Лооне, Ханно Певкур, Таави Рыйвас и Вилья Тоомаст.

Конституционная комиссия — это постоянная комиссия Рийгикогу, которая занимается вопросами конституционности. Помимо прочего, комиссия рассматривает проекты законов о внесении изменений в Конституцию и законопроекты, регулирующие порядок работы Рийгикогу, Президента Республики, Правительства Республики, Государственного контроля, судов и канцлера права, а также законопроекты, касающиеся гражданства, иностранцев и выборов.

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