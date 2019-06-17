Конституционная комиссия Рийгикогу выбрала заместителем председателя Лаури Ляэнеметса
Сегодня состоялось внеочередное заседание конституционной комиссии Рийгикогу, на котором заместителем председателя комиссии был избран Лаури Ляэнеметс. Председателем по-прежнему является Пауль Пуустусмаа. Внеочередные выборы потребовались в связи с тем, что Индрек Саар стал членом комиссии по иностранным делам, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
В Красноярском крае ушла из жизни супружеская пара
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео