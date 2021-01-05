Конституционная комиссия обсудит референдум о браке на внеочередных заседаниях

”Комиссия соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить проект закона, касающийся организации референдума, и подготовить проект постановления о референдуме ко второму чтению, — сказал председатель комиссии Анти Пооламетс. — Служащие Рийгикогу проделали огромную работу при регистрации предложений о внесении поправок. Теперь пришло время их обсудить, хотя оппозиция и утверждает, что эти поправки предложены исключительно для препятствия проведению референдума”.

По словам Пооламетса, обструкция достигает невиданных ранее масштабов и оппозиция потратила на поправки сотни рабочих часов. ”К сожалению, представление тысяч карикатурных поправок лишь наносит вред имиджу Рийгикогу, — сказал Пооламетс. — Нельзя акцептировать полное блокирование работы парламента. Это переходит все разумные границы дебатов”.

Пооламетс добавил, что с интересом ждет и мнения правоведов Эстонии — как преодолеть обструкцию, масштабы которой могут угрожать парламентаризму.

Внеочередные заседания конституционной комиссии пройдут в зале Яана Тыниссона.

Представленный фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Консервативной народной партии Эстонии и фракцией партии Isamaa проект постановления Рийгикогу ”О проведении референдума по вопросам понятия брака” (288 OE) прошел первое чтение в Рийгикогу 14 декабря. К проекту было представлено порядка 10 000 поправок.

Проект предусматривает задать на референдуме 18 апреля 2021 года следующий вопрос, касающийся иной государственной жизни: ”Должен ли брак в Эстонии остаться союзом между мужчиной и женщиной?” Для того, чтобы референдум можно было провести в указанный день, Рийгикогу должен принять соответствующее постановление за три месяца до проведения референдума, т.е. не позднее 18 января.