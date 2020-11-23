Конституционная комиссия на этой неделе не будет обсуждать законопроект референдума о браке

Член Конституционной комиссии, председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что за снятие законопроекта референдума о браке с повестки дня этой недели проголосовали четыре оппозиционных депутата и один член коалиции — Сийм Кийслер из Isamaa. Кийслер входит в объединение правых Isamaa, которое публично выражало мнение, что референдум проводить не нужно.

Каллас сказала, что результат голосования не получил никакой реакции от других членов, которые были за обсуждение законопроекта. "Было так, как было, ничего больше никто не сказал", — сказала она.

Хотя на этой неделе комиссия проголосовала за исключение законопроекта из своей повестки дня, он обязательно снова окажется у них на столе, отметила Каллас. Поскольку следующая неделя — свободная от заседаний неделя, речь идет о неделе с 7 по 13 декабря.

На вопрос, является ли сегодняшнее голосование частью обструкции, Каллас прямо не ответила. "Наша позиция всегда была, что раскалывающий общество референдум проводить не нужно и у Рийгикогу много более важных и существенных тем, которыми заниматься", — сказала она.

Председатель Конституционной комиссии, член EKRE Анти Пооламетс сказал, что не верит, что сегодняшнее голосование в дальнейшем будет повторяться и обсуждение референдума о браке уберут со стола. "На уровне председателей партий есть очень явное желание идти дальше с этим законопроектом, и их позиция твердая, в том числе Isamaa", — сказал Пооламетс.

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