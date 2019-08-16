Константину Васильеву — 35! Интервью с маэстро об эстонском языке, сером паспорте и перспективах в политике (предложения есть)

Мы были с супругой в Viru Keskus. Дама почтенного возраста подошла, извинилась перед женой и спросила у нее, можно ли меня обнять. Приятно, что взрослые женщины смотрят футбол. Конечно, жена обнять разрешила.

У вас был серый паспорт. Вы получили эстонское гражданство в 18-19 лет. Вам тяжело это далось?

Нет. Было достаточно легко. Мне нужно было сдать только конституцию, так как язык засчитывался автоматически с экзаменом в школе. Нужно было просто найти время. Ничего сложного не было.

Как вы выучили язык?

В школе заложили основу. А потом, жизнь такая штука, что она заставляет, если надо. Я собирался играть в сборной Эстонии, мне надо было. Футбол — это не только то, что происходит на поле. Это и команда, и журналисты, и интервью. Приятно же слушать, когда человек говорит связно и без ошибок. Это нормальное условие, чтобы играть в национальной сборной.

Я вообще считаю, чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Для меня язык — это возможность общаться с новыми людьми. Легче понять человека, когда он говорит на родном языке. Играя в Словении, я выучил словенский язык, в Польше — польский. Мне самому было легче адаптироваться в среде. И люди с большим уважением относились ко мне. Плюс знаю английский.

Шоу с Васильевым для польского канала.

Курсы брали?

Нет. Слушал, общался, читал газеты.

Если бы нашим футболистам делали поблажки в получении гражданства, чтобы они играл за сборную. Как вы на это смотрите?

А в чем эти поблажки могут быть?

Упрощенный экзамен, например.

Мне кажется, он и сейчас несложный. Раньше школьного экзамена было достаточно, требовалось только выучить конституцию. Если грузин Закария Бегралишвили получил эстонский паспорт, то для местных это не должно быть проблематичным.

Чтобы получить эстонское гражданство в 2019 году, необходимо: сдать экзамен на знание конституции Эстонской Республики и знание Закона о гражданстве, а также экзамен на знание эстонского языка (Школьного теста недостаточно. Но в Рийгикогу, скорее всего, внесут поправки в закон, и экзамена в гимназии будет хватать - ред.). Подробнее здесь.

Konstatin Vassiljev Foto: Risto Pirnpuu

С вами контактируют политики?

Редко. Иногда бывают встречи, общение. Знакомства какие-то ведь есть. Желания "влезать" в политику пока нет.

Вы не отвергаете такое общение? Задумываетесь о политике?



Я спокойно на это реагирую, но на данный момент мне это неинтересно. Напрямую не предлагали вступать в партию, просто говорили с намеком — может быть, когда-нибудь.

В жизни никогда не говори никогда. Кто его знает, как будет. Не хочу, чтобы потом ловили на слове. Пока что это далекая перспектива.

Вам хотелось бы повлиять на спорт оттуда, сверху?

У меня всегда вопрос, сильно ли удастся повлиять. Если быть (в политике — ред.) просто, чтобы быть, то в этом нет смысла.

Вы голосуете?

Да. Был на выборах в Европейский парламент и в Рийгикогу. Стараюсь принимать участие в выборах. В прошлые разы, когда не жил в Эстонии, электронным голосованием не пользовался. Сейчас оказался здесь, ходил на участок.

Почему не электронно?

Так мне нравится больше, надежнее.

Когда планируете стать тренером?