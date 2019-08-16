Константину Васильеву — 35! Интервью с маэстро об эстонском языке, сером паспорте и перспективах в политике (предложения есть)

RusDelfi встретился с маэстро и поговорил не о футболе, а о политике, серых паспортах и жизни вне поля.
Как у вас жизнь сейчас строится?
Моя жизнь особых изменений не претерпела. Живем в Таллинне. Тяжелее было семье. Очередной переезд, но теперь домой. Первые два-три месяца были непростыми, детям нужно было адаптироваться в школе, в детском саду. Сейчас этот период прошел, более-менее рутинная жизнь.
В эстонский или русский детский сад и школу дети ходят?
В эстонско-русский. Двуязычные школа и садик.
Часто встречаетесь с друзьями?
Да. Но не всегда совпадают графики игр, например, с Димой Кругловым. Собираемся семьями, с детьми. Иногда просто, вдвоем, пообщаться, обсудить игру. Чаще дома встречаемся, иногда в бане. А так все время в контакте с Александром Дмитриевым, недавно с Вовой Воскобойниковым встречались.
С Кругловым мы вообще всю жизнь дружим, скоро 30 лет будет. Вместе начинали играть, учились в одной школе в Маарду.
Вы лучшие друзья?
Да.
Обидеться на Дмитрия Круглова можете?
Могу, конечно. Но долго разногласия не длятся. Чаще спорим на футбольные темы. Последний раз спорили о развитии молодых футболистов. Серьезный спор был, с аргументами.
Вас на улице узнают?
Да. Бывает чаще, бывает реже. В зависимости от времени года.
Расскажите какую-нибудь историю.
Мы были с супругой в Viru Keskus. Дама почтенного возраста подошла, извинилась перед женой и спросила у нее, можно ли меня обнять. Приятно, что взрослые женщины смотрят футбол. Конечно, жена обнять разрешила.
У вас был серый паспорт. Вы получили эстонское гражданство в 18-19 лет. Вам тяжело это далось?
Нет. Было достаточно легко. Мне нужно было сдать только конституцию, так как язык засчитывался автоматически с экзаменом в школе. Нужно было просто найти время. Ничего сложного не было.
Как вы выучили язык?
В школе заложили основу. А потом, жизнь такая штука, что она заставляет, если надо. Я собирался играть в сборной Эстонии, мне надо было. Футбол — это не только то, что происходит на поле. Это и команда, и журналисты, и интервью. Приятно же слушать, когда человек говорит связно и без ошибок. Это нормальное условие, чтобы играть в национальной сборной.
Я вообще считаю, чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Для меня язык — это возможность общаться с новыми людьми. Легче понять человека, когда он говорит на родном языке. Играя в Словении, я выучил словенский язык, в Польше — польский. Мне самому было легче адаптироваться в среде. И люди с большим уважением относились ко мне. Плюс знаю английский.
Шоу с Васильевым для польского канала.
Курсы брали?
Нет. Слушал, общался, читал газеты.
Если бы нашим футболистам делали поблажки в получении гражданства, чтобы они играл за сборную. Как вы на это смотрите?
Мне кажется, он и сейчас несложный. Раньше школьного экзамена было достаточно, требовалось только выучить конституцию. Если грузин Закария Бегралишвили получил эстонский паспорт, то для местных это не должно быть проблематичным.
Чтобы получить эстонское гражданство в 2019 году, необходимо: сдать экзамен на знание конституции Эстонской Республики и знание Закона о гражданстве, а также экзамен на знание эстонского языка (Школьного теста недостаточно. Но в Рийгикогу, скорее всего, внесут поправки в закон, и экзамена в гимназии будет хватать - ред.). Подробнее здесь.
С вами контактируют политики?
Редко. Иногда бывают встречи, общение. Знакомства какие-то ведь есть. Желания "влезать" в политику пока нет.
Вы не отвергаете такое общение? Задумываетесь о политике?
Я спокойно на это реагирую, но на данный момент мне это неинтересно. Напрямую не предлагали вступать в партию, просто говорили с намеком — может быть, когда-нибудь.
В жизни никогда не говори никогда. Кто его знает, как будет. Не хочу, чтобы потом ловили на слове. Пока что это далекая перспектива.
Вам хотелось бы повлиять на спорт оттуда, сверху?
У меня всегда вопрос, сильно ли удастся повлиять. Если быть (в политике — ред.) просто, чтобы быть, то в этом нет смысла.
Вы голосуете?
Да. Был на выборах в Европейский парламент и в Рийгикогу. Стараюсь принимать участие в выборах. В прошлые разы, когда не жил в Эстонии, электронным голосованием не пользовался. Сейчас оказался здесь, ходил на участок.
Почему не электронно?
Так мне нравится больше, надежнее.
Когда планируете стать тренером?
Как закончу играть. Когда это произойдет, пока не определился. Все должно идти постепенно. Обучение тоже занимает время. Не все так быстро. Рубежей себе не ставлю, подхожу спокойно. До конца года у меня контракт с ”Флорой”. Он закончится, тогда и посмотрю, что можно делать дальше. Будет желание и здоровье, обязательно еще поиграю.
Кроме работы тренером думали чем можете заниматься после карьеры игрока?
Пока нет, хочу попробовать потренировать. На данный момент хочется продолжать заниматься тем, чем занимаюсь всю жизнь. Хочу сделать что-то полезное, развивать футбол. В том числе, чтобы на дерби (в данном контексте матч "Флора" — "Левадия" - ред.) 5000 человек пришло. Футбол везде развивается, почему у нас не должен.
Продолжение интервью, где мы говорили уже про футбол, "Флору" и сборную Эстонии, читайте на следующей неделе.
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