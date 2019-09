Конопля в Эстонии становится крепче, отношение молодежи к ней — легче. В таллиннских магазинах можно купить все для курения и выращивания

В Headshop ходит в среднем 20-30 клиентов в день, в хорошие дни — 40-50. "Как минимум половина — постоянные клиенты, они уже знакомы, ходят сюда два-три года", — признается Паулийне.





Магазин открылся шесть лет назад, с того времени популярность и спрос только растут. По словам Паулийне, рост спроса заметен по всей Европе. "Мы заказываем свой товар в Германии и Голландии, часто бывает, что на складах что-то закончилось. Все время изобретают и новые товары".

Паулийне и Ристо заметили, что находящаяся в обороте в Эстонии конопля стала более крепкой. "Раньше была конопля, да, больше сено, пахла как трава, а сейчас должна быть довольно хорошая конопля", — говорит Паулийне. Ристо добавляет: "В Эстонии лучше конопля, чем в Голландии, потому что в Голландии установлено ограничение".

Покупатели часто спрашивают у продавцов, ходит ли в магазин полиция. "Не ходит. Иногда, может, караулят на углу улицы, — считает Паулийне. — Потому что, очевидно, к нам сюда ходит очень много дилеров, весы покупают каждый день".

Тому же владельцу принадлежит и соседний магазин садоводческих товаров Urban Gardening. В похожем на типичный строительный магазин месте мало света, в колонках играет джаз. За прилавком худощавый молодой человек Элвис. Он говорит, что в последнее время в магазин ходят расспрашивать, как самостоятельно выращивать CBD-коноплю.

Элвис работает на этой должности три года. В Urban Gardening ездят люди и из Латвии и Литвы. "Латыши были в восторге, как мы можем держать такой магазин. Там ниоткуда не видать примирения с CBD", — слышал он от клиентов.

Он тоже заметил, что находящаяся в обороте в Эстонии конопля стала более крепкой. "И слава богу, крепость — это ведь, на самом деле, качество", — считает он.

Во вторую смену в Urban Gardening работает Ренеэ, который говорит, что если захотеть выращивать дома коноплю, то все снаряжение — палатка, вентиляторы, удобрения, насосы, лампы — стоит в общей сложности примерно 1500 евро. Необходимая для выращивания одного растения конопли палатка высотой почти во всю среднюю комнату. Эти палатки, по словам Ренеэ, больше покупали пять лет назад, когда магазин открылся, сейчас уже не так часто. Народу в магазин ходит маловато. Есть и дни, когда не приходит никто.

Курение среди молодежи кажется неизбежным



Из исследования ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) выясняется, что молодежь употребляет наркотики больше, чем раньше. В 1995 году из 15-16 летних употребляли наркотики 7%, в 2015 году — более чем в пять раз больше, или 38%.

Согласно исследованию магистранта Тартуского университета Мерили Тамсон, в 2003-2015 годах среди школьников Эстонии выросло употребление конопли, точнее распространенность употребления в последние 30 дней. Во все годы исследования среди мальчиков распространенность употребления конопли была больше, чем среди девочек, но девочки все больше догоняют мальчиков. В эти годы заметно увеличилась и доля тех молодых людей, которые считали коноплю легкодоступной и думали, что употребление конопли не связано с риском для здоровья.