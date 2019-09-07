Конопля в Эстонии становится крепче, отношение молодежи к ней — легче. В таллиннских магазинах можно купить все для курения и выращивания

Находящаяся в обороте в Эстонии конопля в последние годы стала в несколько раз крепче, несмотря на это, молодежь не считает ее наркотиком. Исследования показывают, что 15-16-летние девушки в курении идут в ногу с юношами, пишет Eesti Päevaleht.
В Таллинне на улице Кундери, поблизости от детского сада "Mesimummu" находится самый популярный в городе Headshop — магазин, где можно купить все необходимое для употребления конопли. На входных дверях подвального магазина в деревянном доме красуется табличка "Для входа тебе должно быть не меньше 18!"
По словам работающей в магазине с искусственной травой и черными потолками Паулийне, заходят и несовершеннолетние, у которых работники спрашивают документы и отправляют их восвояси. Больше всего магазин посещают юноши: по одному, по двое, компаниями: "Очень много ходит русских, которые не говорят ни слова по-эстонски. Довольно много ходит и мужчин и женщин постарше, в возрасте от 40 до 60", — обратила внимание Паулийне.
Второй работник Headshop, айтишник Ристо говорит, что однажды приехал один элегантный мужчина на шикарном автомобиле и купил за счет фирмы вапорайзер за 600 евро. "Фирме ведь нужен выпариватель", — усмехается он.
Продающиеся в магазине товары предназначены прежде всего для употребления конопли. Но Ристо говорит, что курят и другие растения, например, природный антидепрессант дамиану, или тёрнеру.
Коноплю курят преимущественно закрученной в бумагу, поэтому самые покупаемый товар в магазине — угольные фильтры, их уходит каждый день несколько пачек.
В Headshop ходит в среднем 20-30 клиентов в день, в хорошие дни — 40-50. "Как минимум половина — постоянные клиенты, они уже знакомы, ходят сюда два-три года", — признается Паулийне.
Магазин открылся шесть лет назад, с того времени популярность и спрос только растут. По словам Паулийне, рост спроса заметен по всей Европе. "Мы заказываем свой товар в Германии и Голландии, часто бывает, что на складах что-то закончилось. Все время изобретают и новые товары".
Паулийне и Ристо заметили, что находящаяся в обороте в Эстонии конопля стала более крепкой. "Раньше была конопля, да, больше сено, пахла как трава, а сейчас должна быть довольно хорошая конопля", — говорит Паулийне. Ристо добавляет: "В Эстонии лучше конопля, чем в Голландии, потому что в Голландии установлено ограничение".
Покупатели часто спрашивают у продавцов, ходит ли в магазин полиция. "Не ходит. Иногда, может, караулят на углу улицы, — считает Паулийне. — Потому что, очевидно, к нам сюда ходит очень много дилеров, весы покупают каждый день".
Тому же владельцу принадлежит и соседний магазин садоводческих товаров Urban Gardening. В похожем на типичный строительный магазин месте мало света, в колонках играет джаз. За прилавком худощавый молодой человек Элвис. Он говорит, что в последнее время в магазин ходят расспрашивать, как самостоятельно выращивать CBD-коноплю.
Элвис работает на этой должности три года. В Urban Gardening ездят люди и из Латвии и Литвы. "Латыши были в восторге, как мы можем держать такой магазин. Там ниоткуда не видать примирения с CBD", — слышал он от клиентов.
Он тоже заметил, что находящаяся в обороте в Эстонии конопля стала более крепкой. "И слава богу, крепость — это ведь, на самом деле, качество", — считает он.
ТОП
Во вторую смену в Urban Gardening работает Ренеэ, который говорит, что если захотеть выращивать дома коноплю, то все снаряжение — палатка, вентиляторы, удобрения, насосы, лампы — стоит в общей сложности примерно 1500 евро. Необходимая для выращивания одного растения конопли палатка высотой почти во всю среднюю комнату. Эти палатки, по словам Ренеэ, больше покупали пять лет назад, когда магазин открылся, сейчас уже не так часто. Народу в магазин ходит маловато. Есть и дни, когда не приходит никто.
Курение среди молодежи кажется неизбежным
Из исследования ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) выясняется, что молодежь употребляет наркотики больше, чем раньше. В 1995 году из 15-16 летних употребляли наркотики 7%, в 2015 году — более чем в пять раз больше, или 38%.
Согласно исследованию магистранта Тартуского университета Мерили Тамсон, в 2003-2015 годах среди школьников Эстонии выросло употребление конопли, точнее распространенность употребления в последние 30 дней. Во все годы исследования среди мальчиков распространенность употребления конопли была больше, чем среди девочек, но девочки все больше догоняют мальчиков. В эти годы заметно увеличилась и доля тех молодых людей, которые считали коноплю легкодоступной и думали, что употребление конопли не связано с риском для здоровья.
Данные исследования здорового образа жизни школьников в 2017-2018 годах показывают, что среди 15-летних молодых людей употребление конопли уменьшилось на 7% по сравнению с тем, что было четыре года назад. Но научный сотрудник центра наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Катри Абель-Олло указывает, что в тот раз исследовали употребление других наркотиков. "В целом употребление наркотиков среди молодежи все популярнее, — констатирует она. — Алкоголь пьют меньше, из наркотиков употребляют больше всего коноплю, экстази, амфетамин". Она добавляет, что молодым людям дешевле и эффективнее употреблять наркотики, чем пить алкоголь. "Но поскольку наркотики нелегальны, то никогда не знаешь, из чего они смешаны и как это все влияет на организм человека". По словам Абель-Олло, среди молодежи распространяется убеждение, что конопля не наркотик.
По словам ведущего следователя службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Марго Кивила, крепость конопли, то есть содержание вызывающего опьянение THC, в несколько раз больше, чем 10-20 лет назад, особенно быстро она росла в последние пять лет. "Родители говорят: что с того, я тоже употреблял в университете и потом пошел дальше. Но употребляемая сейчас конопля не та, что курили хиппи", — констатирует он.
Кивила называет происходящее на рынке конопли гонкой вооружений: каждый производитель хочет предлагать более крепкий товар и по лучшей цене и поэтому идет хорошо спланированное развитие продукции. Стоимость грамма конопли уже некоторое время держится в районе 20 евро.
Он говорит, что для полиции большой победой было бы то, если бы они смогли несколько сдвинуть вперед возраст первого употребления с нынешних 14 лет. По словам Кивила, увеличение употребления конопли среди девочек логично, потому что они вращаются в том же кругу, что и мальчики, и курение конопли — по большей части совместная деятельность. Хотя большинство продавцов до сих пор юноши, все больше становится и девушек-дилеров. Кивила также обратил внимание, что конопля в глазах молодежи безобидна, наркотиком ее не считают.
Социальные сети усложняют работу полиции. "Молодые люди понимают, что дело упростилось. Много заранее оговоренных между собой способов, как спрашивать. В былые времена в молодежном сленге были более узнаваемые слова, такие как "конфета" или "табла", теперь для экстази больше используют касающиеся цвета и логотипа слова. Постоянно прибавляется новый словарный запас, но если хотят купить, например, гриль-колбаски и спрашивают, стоит ли их грамм 15 или 20 евро, то это, разумеется, привлекает внимание".
Полиция все-таки может в какой-то степени контролировать торговлю в социальных сетях и ловить, когда вещества реально продают. "У нас ведь тоже есть свои возможности", — лаконично отвечает Кивила.
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