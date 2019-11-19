Конкурс ”Великие дела” объявлен открытым: Таллинн должен знать своих героев!

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что конкурс помогает привлечь внимание к организованным молодежью или адресованным молодежи мероприятия. ”Наша цель — выразить признательность людям и организациям, которые внесли свой вклад в сферу молодежной работы в Таллинне, а также молодым волонтерам. Важно замечать тех, кто ежедневно работает во благо молодежи, давайте отметим их труд вместе”, — сказал вице-мэр.

На конкурс можно выдвигать номинантов в пяти категориях — ”Таллиннский молодёжный работник года”, ”Великие дела для таллиннской молодёжи”, ”Великие дела таллиннской молодёжи”, ”Таллиннский волонтер года”, ”Таллиннское молодёжное объединение года”.

Конкурс заканчивается 10 января 2020 года. Дополнительная информация на странице https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Konkurs-Velikie-dela.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии в феврале 2020 года. Конкурс проводится Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта.