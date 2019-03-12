12.03.2019, 09:19

Конкурс "Таллиннский снежный терминатор" завершится 15 марта


rus.delfi.ee
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Lumised kõnniteed
Lumised kõnniteedFoto: Tiit Blaat

Таллиннская горуправа продолжает традицию проведения зимнего конкурса "Таллиннский снежный терминатор", цель которого — выявление лучших дворников, обеспечивающих в сложных зимних условиях максимально удобные и безопасные условия передвижения, сообщает Раэпресс.

Конкурс продолжится до 15 марта 2019 года, а кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается. Победителя конкурса выберет из числа кандидатов, отобранных районными управами, специальная комиссия. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.

Предложений горожан ждут по электронной почте:

  • В Хааберсти — haabersti@tallinnlv.ee
  • В Мустамяэ — mustamae@tallinnlv.ee
  • В Ласнамяэ — lasnamae@tallinnlv.ee
  • В Нымме — nomme@tallinnlv.ee
  • В Кристийне — kristiine@tallinnlv.ee
  • В Пирита — pirita@tallinnlv.ee
  • В Кесклинне — kesklinn@tallinnlv.ee
  • В Пыхья-Таллинне — pohja@tallinnlv.ee


Предлагая кандидата на звание лучшего дворника, следует указать его имя, точный адрес территории, за которой он или она ухаживает, а также свое имя и контактные данные.

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