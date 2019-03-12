Конкурс "Таллиннский снежный терминатор" завершится 15 марта

Таллиннская горуправа продолжает традицию проведения зимнего конкурса "Таллиннский снежный терминатор", цель которого — выявление лучших дворников, обеспечивающих в сложных зимних условиях максимально удобные и безопасные условия передвижения, сообщает Раэпресс.
Конкурс продолжится до 15 марта 2019 года, а кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается. Победителя конкурса выберет из числа кандидатов, отобранных районными управами, специальная комиссия. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.
Предложений горожан ждут по электронной почте:
В Хааберсти — haabersti@tallinnlv.ee
В Мустамяэ — mustamae@tallinnlv.ee
В Ласнамяэ — lasnamae@tallinnlv.ee
В Нымме — nomme@tallinnlv.ee
В Кристийне — kristiine@tallinnlv.ee
В Пирита — pirita@tallinnlv.ee
В Кесклинне — kesklinn@tallinnlv.ee
В Пыхья-Таллинне — pohja@tallinnlv.ee
Предлагая кандидата на звание лучшего дворника, следует указать его имя, точный адрес территории, за которой он или она ухаживает, а также свое имя и контактные данные.