Конкурс "Таллиннский снежный терминатор" завершится 15 марта

Конкурс продолжится до 15 марта 2019 года, а кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается. Победителя конкурса выберет из числа кандидатов, отобранных районными управами, специальная комиссия. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.

Предложений горожан ждут по электронной почте:

В Хааберсти — haabersti@tallinnlv.ee

В Мустамяэ — mustamae@tallinnlv.ee

В Ласнамяэ — lasnamae@tallinnlv.ee

В Нымме — nomme@tallinnlv.ee

В Кристийне — kristiine@tallinnlv.ee

В Пирита — pirita@tallinnlv.ee

В Кесклинне — kesklinn@tallinnlv.ee

В Пыхья-Таллинне — pohja@tallinnlv.ee



Предлагая кандидата на звание лучшего дворника, следует указать его имя, точный адрес территории, за которой он или она ухаживает, а также свое имя и контактные данные.

