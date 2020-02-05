Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до 10 человек на место

Таллиннский английский колледж примет в следующем учебном году в первые классы 48 учеников, но на тестирование, которое проходит на этой неделе, зарегистрировалось 443 ребенка — девять человек на место, пишет rus.err.ee.

В Таллиннской реальной школе конкурс тоже составляет девять человек на место.

Директор школы Эне Саар сказала ERR, что это не означает, что все зарегистрировавшиеся придут на вступительные тесты: "Обычно не приходят приблизительно 10-15% зарегистрировавшихся, иногда больше. Поэтому число желающих поступить выяснится после проведения вступительных тестов".

Кроме этих школ есть ряд учебных заведений, в которых большую часть учеников принимают на основании места жительства, но создают один класс с общегородским набором. Среди школ с русским языком обучения на основании общегородского набора учеников принимают Таллиннская еврейская школа и Тынисмяэская реальная школа, а также по одному классу с общегородским набором формируют Линнамяэский русский лицей и Паэская гимназия.