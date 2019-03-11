Конкурс рисунков ”Праздник песни 2069” ждет рисунки детей на тему Праздника песни будущего

Цель конкурса рисунков — вдохновить детей и молодежь, посмотрев на историю движения праздников песни и танца, подумать о том, как этот праздник мог бы выглядеть через 50 лет — что будет тем, что останется, и что будет тем, что со временем поменяется.

По словам одной из соорганизаторов конкурса, руководителя Эстонского общества художественного образования Лийи Юнг, в юбилейный год Эстонской песни и танца помимо прошлого, важно также посмотреть в будущее, и подумать, что мы могли бы сделать для того, чтобы отметить и 200 лет празднику песни. ”Для участия в конкурсе дети могли бы пообщаться со своими близкими, родителями и учителями, чтобы узнать, из чего состоят праздники песни и как проходит подготовка к ним. На рисунках может быть изображено и то, что молодые люди хотели бы оставить таким же, а также и то, какие новшества могли бы быть внесены”, приободряет Юнг ребят.

Участвовать в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 19 лет. Все работы будут оцениваться в четырех возрастных группах: 1-3 класс, 4-6 класс, 7-9 класс и 10-12 класс.

Конкурсная работа должна быть выполнена в бумажном виде, на плоскости и в формате А3. Техника рисунка и раскрашивания может быть выбрана любая. Отправляя работу, необходимо добавить также ярлык с названием рисунка и именем автора, указать школу, класс и руководителя. На обратной стороне работы можно написать имя и контакты автора (телефон, э-почта).

Работу нужно отправить по почте на имя ERRi Lastejaam не позднее 30 апреля 2019 года, по адресу Gonsiori 27, Tallinn 15029.