Конкурс на строительство дома для пожилых людей в Копли завершен
Победителем тендера на строительство дома для пожилых людей на улице Малева, 18 стала фирма Nordlin Ehituse OÜ, сообщает Раэпресс.
Победителем тендера на строительство дома для пожилых людей на улице Малева, 18 стала фирма Nordlin Ehituse OÜ, сообщает Раэпресс.
Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, новый пятиэтажный дом на 80 квартир будет строиться на месте снесенного общежития. 76 квартир будут однокомнатные и 4 — двухкомнатные. Они предназначены для людей, которые в силу возраста уже не могут справиться без посторонней помощи. 80% квартир будут построены с учетом потребностей инвалидов. На первом этаже расположатся помещения общего пользования и помещения для оказания опорных услуг. Строительство начнется в июле и завершится в августе следующего года. Стоимость сооружения — 7,5 миллиона евро. Софинансирование со стороны целевого учреждения SA Kredex — 2,5 миллиона евро.
"Таллинн продолжает строительство наемного жилья, приспособленного для нуждающихся в помощи, — рассказывает Вырк. — Одновременно ведется обновление имеющихся социальных и муниципальных домов. Так, завершается полная реконструкция многоквартирного дома на улице Пааги, 10, социального дома на бульваре Сыпрузе, 5. В доме на Пааги 264 квартиры, в том числе 20 на первом этаже для инвалидов. Реконструкция этого здания послужит примером для владельцев и управляющих другими аналогичными домами".
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