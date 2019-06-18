Конкурс на строительство дома для пожилых людей в Копли завершен

Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, новый пятиэтажный дом на 80 квартир будет строиться на месте снесенного общежития. 76 квартир будут однокомнатные и 4 — двухкомнатные. Они предназначены для людей, которые в силу возраста уже не могут справиться без посторонней помощи. 80% квартир будут построены с учетом потребностей инвалидов. На первом этаже расположатся помещения общего пользования и помещения для оказания опорных услуг. Строительство начнется в июле и завершится в августе следующего года. Стоимость сооружения — 7,5 миллиона евро. Софинансирование со стороны целевого учреждения SA Kredex — 2,5 миллиона евро.

"Таллинн продолжает строительство наемного жилья, приспособленного для нуждающихся в помощи, — рассказывает Вырк. — Одновременно ведется обновление имеющихся социальных и муниципальных домов. Так, завершается полная реконструкция многоквартирного дома на улице Пааги, 10, социального дома на бульваре Сыпрузе, 5. В доме на Пааги 264 квартиры, в том числе 20 на первом этаже для инвалидов. Реконструкция этого здания послужит примером для владельцев и управляющих другими аналогичными домами".