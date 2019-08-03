03.08.2019, 13:01

Конкурс на педагогические специальности в эстонских вузах заметно вырос


rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahooneFoto: Anni Õnneleid

По сравнению с прошлым годом, в 2019 году число заявлений от абитуриентов, поданных на различные педагогические специальности в Таллиннском и Тартуском университете, выросло более чем на 20%, сообщает rus.err.ee со ссылкой на фонд Innove.

По словам главы отдела приема в Тартуский университет Туули Калдма, число кандидатов больше всего выросло на те специальности, организация учебной работы на которых позволяет учиться параллельно с работой, т.е. подходит тем, кто хочет сменить специальность или получить дополнительные педагогические навыки.

В общей сложности на 518 мест в бакалавриате и магистратуре в Тартуском университете было подано 1485 заявлений, т.е. конкурс составил около трех человек на место.

В Таллиннском университете на педагогические специальности было подано 1531 заявление, что примерно на 20% больше, чем в прошлом году.

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