Конкурс на педагогические специальности в эстонских вузах заметно вырос
По сравнению с прошлым годом, в 2019 году число заявлений от абитуриентов, поданных на различные педагогические специальности в Таллиннском и Тартуском университете, выросло более чем на 20%, сообщает rus.err.ee со ссылкой на фонд Innove.
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