Конкурс: 80 000 евро на интеграцию посредством культуры и спорта

Фонд интеграции поддержит инициативы в сфере культуры и спорта, которые способствуют интеграции на уровне ежедневного общения, на общую сумму 80 000 евро. Заявки принимаются до 7 мая, сказано в пресс-релизе.
С 8 апреля до 7 мая 2019 года действующие в Эстонии юридические лица и местные самоуправления могут ходатайствовать о денежной поддержке начинаний в области культуры и спорта, способствующих повседневному общению между представителями разных культур и их вовлеченности в жизнь общества.
”Сегодня выражения ”культура объединяет” и ”спорт объединяет” звучат не как привычные словосочетания, а как фактические выводы. Пять лет тому назад наш фонд впервые провел конкурс, чтобы из бюджетных средств поддержать интеграцию на уровне повседневного общения посредством культуры и спорта. Каждый раз нам представляли интересные начинания, и оказанная поддержка укрепляла ежедневное общение между жителями Эстонии. Конкурс актуален и сейчас”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
Начинания, для реализации которых можно ходатайствовать о выделении денежной поддержки, должны обеспечивать представителям различных культур последовательную совместную деятельность в области культуры и спорта, способствовать результативному сотрудничеству между ними, расширять участие в жизни Эстонии и в ее информационном пространстве. Запрашиваемая сумма поддержки может достигать 10 000 евро.
”Мы приглашаем всех заинтересованных на инфодни, которые пройдут 11 и 12 апреля в Таллинне, Нарве и Йыхви. Зарегистрироваться на них и получить всю информацию о конкурсе можно на домашней странице нашего фонда по адресу www.integratsioon.ee”, — уточнила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.
Конкурс финансируется Министерством культуры на общую сумму в 80 000 евро.
В прошлом году в результате проведения конкурса денежную получили 10 проектов. Подробную информацию можно найти здесь.