Конкурс: 80 000 евро на интеграцию посредством культуры и спорта

С 8 апреля до 7 мая 2019 года действующие в Эстонии юридические лица и местные самоуправления могут ходатайствовать о денежной поддержке начинаний в области культуры и спорта, способствующих повседневному общению между представителями разных культур и их вовлеченности в жизнь общества.

”Сегодня выражения ”культура объединяет” и ”спорт объединяет” звучат не как привычные словосочетания, а как фактические выводы. Пять лет тому назад наш фонд впервые провел конкурс, чтобы из бюджетных средств поддержать интеграцию на уровне повседневного общения посредством культуры и спорта. Каждый раз нам представляли интересные начинания, и оказанная поддержка укрепляла ежедневное общение между жителями Эстонии. Конкурс актуален и сейчас”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Начинания, для реализации которых можно ходатайствовать о выделении денежной поддержки, должны обеспечивать представителям различных культур последовательную совместную деятельность в области культуры и спорта, способствовать результативному сотрудничеству между ними, расширять участие в жизни Эстонии и в ее информационном пространстве. Запрашиваемая сумма поддержки может достигать 10 000 евро.