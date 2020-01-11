Конфликт не исчерпан: власти Люганузе и экс-директор Кивиылиской школы пока не договорились

"Встреча была информативная. Мы старались понять друг друга, сможем ли мы вообще обсуждать компромиссное предложение учителей. И мы поняли, что в этом направлении мы можем работать дальше", — сказал старейшина волости Люганузе Виктор Рауам "Актуальной камере".
Экс-директор школы в Кивиыли Хейди Уусталу считает, что компромиссные условия возможны, но с учетом открытого в начале января судебного дела против волостной управы.
Волостной старейшина не намерен пока заключать временный трудовой договор с оппонентом. "Я пока не вижу, чтобы временный договор был вообще возможен. Сейчас важнее заботиться о детях и учителях, которые должны заниматься учебой, а не забастовками", — сказал Рауам.
На данный момент обе стороны взяли тайм-аут на неделю для подготовки своих предложений по поиску компромиссных решений.
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