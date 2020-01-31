Конфликт исчерпан? Волостные власти нашли директора для Кивиылиской средней школы

В ходе конкурса, организованного волостной управой Люганузе, Ану Вау проиграла Тармо Валгепеа по голосам со счетом 2:6, но в среду Валгепеа отказался от должности директора, сославшись на то, что учителя и попечительский совет школы выступили против него.

Сначала Вау отказалась от предложения волостной управы, но в четверг сообщила письменно, что готова стать директором.

Вау окончила Тартуский университет, с 2000 по 2008 год работала в основной школе Майдла, с 2008-го преподает в 1-й средней школе Кивиыли.

Если волостное собрание на следующей неделе утвердит решение, то Вау сможет приступить к работе в качестве директора школы 10 февраля.

Как уже сообщалось, власти волости Люганузе в декабре освободили от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу.

Уусталу обвинили в том, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама бывший директор утверждала, что не проводила никакой пропаганды.