16.08.2019, 15:03

Конференция главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Задавайте вопросы в комментариях

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rus.delfi.ee
EST 5
Андрей Шумаков
Андрей ШумаковFoto: Tiit Blaat

Это интернет-конференция главного редактора русскоязычного портала RusDelfi Андрея Шумакова. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях.

Всем привет! Меня зовут Андрей Шумаков, я главный редактор портала RusDelfi. Пока общение наше было односторонним: вы пишите комментарии и письма на редакционный мэйл, а я их читаю. Предлагаю общаться двусторонне. Так что задавайте свои вопросы в комментариях.

Правила конференции предельно просты.

  1. Никакого мата, никаких оскорблений.
  2. Никаких справочных вопросов, ответы на которые легко найти в гугле.
  3. Комментарии могут задавать только зарегистрированные пользователи.
  4. Комментарии находятся на премодерации. То есть сначала ваш комментарий увидит модератор, и если он его одобрит, то и другие пользователи.

Задавайте свои вопросы, постараюсь отвечать на них максимально оперативно.

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