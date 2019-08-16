Конференция главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Задавайте вопросы в комментариях

Всем привет! Меня зовут Андрей Шумаков, я главный редактор портала RusDelfi. Пока общение наше было односторонним: вы пишите комментарии и письма на редакционный мэйл, а я их читаю. Предлагаю общаться двусторонне. Так что задавайте свои вопросы в комментариях.

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