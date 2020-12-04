Конец вандализму! Возле центра Ярвеотса установлены камеры наблюдения

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, установленная камера передаёт четкую высококачественную видеокартинку с различных ракурсов. Он подтвердил, что в округе участились случаи порчи городского имущества и вандализма, разрисованы стены и элементы инфраструктуры. ”Камера поможет нам опознать вандалов и ”художников”, разрисовывающих стены, а также призвать их к ответственности. Надеемся, что камера поможет снизить число правонарушений”, — сказал старейшина. ” К тому же, округа Ярвеотса в ближайшее время преобразится, ведь уже в следующем году в развитие этого микрорайона будет инвестировано порядка миллиона евро”, — продолжил Ханимяги.

”В планах управы создать на Ярвеотса променад, который смогут использовать как велосипедисты, так и пешеходы. Будет высажено дополнительное озеленение и установлены элементы для занятий спортом на свежем воздухе. Игровая площадка Ярвеотса будет расширена и дополнена новыми элементами, для этих целей заложено более 200 000 евро. После обновления площадка станет настоящем центром притяжения для всей семьи. Также в планах построить небольшой рынок, на котором можно будет продать или купить свежие овощи и фрукты, а также различные саженцы. Также предусмотрена выставочная зона, где можно будет проводить как выставки различных произведений искусств, так и, например, исторические фотовыставки”, — ознакомил Ханимяги с грандиозными планами по развитию округи Ярвеотса и добавил, что в данный момент идут работы по проектированию.

Также на улице Ярвеотса в следующем году завершатся работы по полной реновации детского сада "Ярвеотса", также будет готов новый детский сад "Накситраллид".