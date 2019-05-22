Концерты, игры, угощения: ”КоплиФест” возвращается!

Хотя ”КоплиФест” прошел впервые в прошлом году, он продолжает традиции, заложенные проводившимися ранее Коплискими семейными днями и Фестивалем коплиских линий.

По замыслу организаторов, ”КоплиФест” должен стать прежде всего днем местной общины, полным хорошей музыки, вкусной еды, интересных выступлений и полезной информации о районе Копли.

”Фестиваль пройдет в сентябре и его подготовка пока продолжается и сейчас еще можно присылать нам предложения о сотрудничестве и идеи касательно программы. Мы открыты ко всем предложениям, ведь речь идет о местном фестивале, который задуман, как праздник местной общины”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

Как и в прошлом году, основным местом проведения фестиваля ”КоплиФест” станет просторный двор Морской академии в конце Копли. Но ряд мероприятий пройдет и в других местах, например, соответствующая договоренность уже достигнута с бывшим заводом резиновых изделий ”Пыхьяла”.

В рамках фестиваля в этом году планируется провести также ”КоплиРогейн” — веселую спортивную игру, сочетающую в себе стратегию, тактику и ориентирование на пересеченной местности. В игре смогут принять участие как команды (в том числе семейные), так и одиночки. В отдельной номинации будут соревноваться велосипедисты.

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