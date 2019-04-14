Концерт “Песни Общей Эстонии” собрал на Певческом поле более 10 000 человек

По словам организаторов, количество собравшихся на Певческом

поле говорит о том, что мы готовы искать точки соприкосновения и обращать внимание на ценности, которые нас объединяют. Вместо разделения на лагеря люди хотят видеть альтернативу конфронтации и риторике в стиле "наши против ваших", при помощи которой общество пытаются разделить ради получения политической выгоды.

На концерте звучали речи, призывающие к мирному и уважительному

диалогу, поиску того, что нас объединяет, открытости и взаимопониманию — любви к родной стране. В то же время затронули тему свободы, которая не является чем-то самим собой разумеющимся, и которую необходимо беречь.

Движение Общая Эстония выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что это — твой дом. За свободу быть самостоятельным и отличаться.

Концерт "Песни Общей Эстонии" был организован для того, чтобы собраться вместе и выступить за свободу и ценности.