Концерт, конкурсы, ямарка, выставка! В Мустамяэ проведут День ретро

В ретро-день Мустамяэ можно будет увидеть старые автомобили и диковинные автобусы, состоится ярмарка старых вещей и осенних продуктов, откроется историческая выставка, в гости придут Леопольд и Горемыка, а также Гена, Чебурашка и другие. Главный артист ретро-дня – неувядаемый ансамбль «Laine».

«Проводимый каждую осень день Мустамяэ – это районный праздник на открытом воздухе с уже давней традицией, – говорит старейшина района Лаури Лаатс. - И здесь, пожалуй, и начала ответвляться идея, почему бы не сделать на этот раз ретро-день. Обернуться назад, вспомнить 60–70-е и более ранние годы и т. д. Идея пришла явно вовремя и созрела для осуществления, поскольку очень хорошо стало все складываться – сразу же подключились клубы Muhuauto и Timeless со своими ретро-автобусами, в сотрудничестве с Городским музеем мы доставим историческую выставку «Elu unistuste Mustamäel» («Жизнь в Мустамяэ, районе грез»), которая предложит посетителям, безусловно, радость воспоминания о былых временах, а также сюрпризы. Ну, а также мультфильмы своего времени, детские передачи ЭТВ – они на сегодняшний день стали ведь чистой классикой. Деятельности и зрелищ хватит всем, кроме того состоится также большая ярмарка старых вещей и осенних продуктов, страстные покупатели не должны разочароваться в ретро-дне.

Так что, дорогие мустамяэсцы, а также интересующиеся из других мест: вы все приглашены в предстоящую субботу в Мустамяэ в парк Мянни, и я обещаю вам, что вас ожидает превосходный день!»