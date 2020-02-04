Концерн Stora Enso ввел для 26 тысяч своих работников запрет на поездки
В Эстонии свои планы должны переиграть почти 700 человек, работодателем которых является финская корпорация Stora Enso.
В Эстонии свои планы должны переиграть почти 700 человек, работодателем которых является финская корпорация Stora Enso.
Руководство компании разослало вчера вечером своим работникам извещение, в котором запрещает им поездки самолетом. "Это касается всех рейсов, а не только в Китай и оттуда", — сказано в письме.
В экстренных случаях есть возможность ходатайствовать об отдельном разрешении. Для этого нужно обсудить ситуацию со своим непосредственным начальником.
"На нас, как международном предприятии с 26 000 работников, лежит ответственность и обязанность сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь остановить распространение коронавируса, — пояснила изданию Delfi пресс-секретарь Stora Enso Сату Хярконен. — Поэтому мы сообщили вчера, что на сегодняшний день все связанные с работой перелёты запрещены".
Что касается личных поездок сотрудников, к примеру в отпуск, то, по мнению компании, работник должен к ним относиться так же серьезно. "Мы активно работаем во имя того, чтобы по всему миру сохранить здоровье и защищенность своих работников и их близких", — пояснила фирма сотрудникам свою позицию.
А должен ли теперь работник отменять запланированный полет из Таллинна в Хельсинки? "Отдельные случаи обсуждаются исходя из ситуации между работником и его начальником. В целом мы рекомендуем в данный момент вообще обходиться без поездок и использовать для работы виртуальные каналы", — пояснила Хярконен.
В разосланном письме Stora Enso просит всех отменить связанные с собраниями и встречами полеты и проводить собрания виртуально. То же самое касается общения с клиентами и сторонними организациями.
Работники, которые планируют возвратиться домой из Азиатского региона, должны получить для этого разрешение от своего непосредственного начальства и работать последующие две недели из дома.
Stora Enso напомнила в письме своим работникам также об элементарных мерах, которые нужно предпринимать во избежание заболевания.
Не встречайтесь с китайцами
Компания также пояснила, что от встреч с китайскими клиентами нужно вежливо отказываться. "Клиенты из Китая, по всей видимости, из своей страны выехать не смогут. Но если случится какое-то исключение, то мы должны вежливо от встречи с ними отказываться до тех пор пока китайские власти и (или) Всемирная организация здравоохранения не подтвердит, что ситуация вновь под контролем".
"Может возникнуть ситуация, когда китайский клиент захочет посетить нашу фирму, при этом он не относится к приехавшим из Китая. Учитывая рост заболеваемости китайцев и за пределами Китая, мы должны относиться к ним таким же образом", — наставляет предприятие о необходимости исключения всяческих контактов с китайцами.
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