Концерн Stora Enso ввел для 26 тысяч своих работников запрет на поездки

Руководство компании разослало вчера вечером своим работникам извещение, в котором запрещает им поездки самолетом. "Это касается всех рейсов, а не только в Китай и оттуда", — сказано в письме.

В экстренных случаях есть возможность ходатайствовать об отдельном разрешении. Для этого нужно обсудить ситуацию со своим непосредственным начальником.

"На нас, как международном предприятии с 26 000 работников, лежит ответственность и обязанность сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь остановить распространение коронавируса, — пояснила изданию Delfi пресс-секретарь Stora Enso Сату Хярконен. — Поэтому мы сообщили вчера, что на сегодняшний день все связанные с работой перелёты запрещены".

Что касается личных поездок сотрудников, к примеру в отпуск, то, по мнению компании, работник должен к ним относиться так же серьезно. "Мы активно работаем во имя того, чтобы по всему миру сохранить здоровье и защищенность своих работников и их близких", — пояснила фирма сотрудникам свою позицию.

А должен ли теперь работник отменять запланированный полет из Таллинна в Хельсинки? "Отдельные случаи обсуждаются исходя из ситуации между работником и его начальником. В целом мы рекомендуем в данный момент вообще обходиться без поездок и использовать для работы виртуальные каналы", — пояснила Хярконен.

В разосланном письме Stora Enso просит всех отменить связанные с собраниями и встречами полеты и проводить собрания виртуально. То же самое касается общения с клиентами и сторонними организациями.