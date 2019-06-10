10.06.2019, 21:40

Кому водитель должен повонить первому после ДТП? Универсального ответа нет


rus.delfi.ee
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BMWFoto: Jassu Hertsmann

If Kindlustus провели исследование, чтобы узнать, кому первым звонят люди в Эстонии, когда с их автомобилем происходит несчастный случай. Для ясности уточнялось, что произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, в которым люди не пострадали.

Из исследования выяснилось, что большинство жителей Эстонии после несчастного случая звонит в основном в страховую фирму или полицию. Таким образом ответили соответственно 31 и 27 процентов опрошенных. Третьим вариантом был звонок спутнику жизни, данный вариант предпочли 16% мужчин и 27% женщин. Друзьям и родителям в первую очередь в таких случаях звонят 5 процентов ответивших. 4% ответивших после несчастного случая никому не звонят и желают решать ситуацию самостоятельно.


По словам руководителя группы рассмотрения транспортных ущербов Мартина Кукка, нет одного точного решения, как вести себя после разных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый случай стоит оценить отдельно и действовать в соответствии с ситуацией.

„Если в дорожно-транспортном происшествии пострадают люди, то крайне важно первым делом позвонить по телефону экстренной помощи 112 и позвать помощь. Если же мы имеем дело с небольшим несчастье, в котором люди не пострадали и водители достигли между собой соглашения о том, кто является виновником происшествия и оформили его письменно, то разумным будет связаться со страховой компанией, где людям дадут указания для регистрации страхового случая или обращения для этого напрямую к партнёрам страховой компании”, — пояснил Кукк.

Бывают также случаи, когда водители не могут договориться о виновности, в таком случае необходимо звонить в полицию и действовать в соответствие с полученными указаниями.

„Если водители автомобилей не могут достигнуть соглашения о виновности в несчастном случае, автомобили нельзя передвигать до прибытия на место полиции. В таком случае ситуацию оценит полиция, запечатлев место происшествия. Но если водители придут к соглашению самостоятельно, то тем не менее перед тем, как переместить автомобили, необходимо сделать фотографии места происшествия, которые будут необходимы позже при рассмотрении дорожно-транспортного происшествия. Стоит обратить внимание, что страховые компании больше всего интересуют фотографии, которые описывают наиболее широко дорожную ситуацию, поэтому при фотографировании стоит больше сконцентрироваться на окружении, чем на детализации повреждений автомобилей, т.к. партнёр страховой компании позже самостоятельно сделает фотографии повреждений”, — добавил Кукк.

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