Кому водитель должен повонить первому после ДТП? Универсального ответа нет

Из исследования выяснилось, что большинство жителей Эстонии после несчастного случая звонит в основном в страховую фирму или полицию. Таким образом ответили соответственно 31 и 27 процентов опрошенных. Третьим вариантом был звонок спутнику жизни, данный вариант предпочли 16% мужчин и 27% женщин. Друзьям и родителям в первую очередь в таких случаях звонят 5 процентов ответивших. 4% ответивших после несчастного случая никому не звонят и желают решать ситуацию самостоятельно.



По словам руководителя группы рассмотрения транспортных ущербов Мартина Кукка, нет одного точного решения, как вести себя после разных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый случай стоит оценить отдельно и действовать в соответствии с ситуацией.

„Если в дорожно-транспортном происшествии пострадают люди, то крайне важно первым делом позвонить по телефону экстренной помощи 112 и позвать помощь. Если же мы имеем дело с небольшим несчастье, в котором люди не пострадали и водители достигли между собой соглашения о том, кто является виновником происшествия и оформили его письменно, то разумным будет связаться со страховой компанией, где людям дадут указания для регистрации страхового случая или обращения для этого напрямую к партнёрам страховой компании”, — пояснил Кукк.

Бывают также случаи, когда водители не могут договориться о виновности, в таком случае необходимо звонить в полицию и действовать в соответствие с полученными указаниями.