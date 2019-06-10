Компания Novatours принесла извинения пассажирам за неудобства

В распространенном обращении Novatours поясняет ситуацию с неисправным самолетом и называет данный случай достойным сожаления.

«Мы извиняемся за причиненные пассажирам неудобства и искренне надеемся, что все стороны проявили к клиентам необходимую заботу», - говорится в обращении.

„Novatours всегда действовал в интересах клиентов, мы старались предлагать по возможности быстрые и выгодные для клиентов решения».

«К сожалению, появились вводящие общественность в заблуждение утверждения, что, якобы, никто из клиентов Novatours не получил необходимую или достаточную информацию и помощь. Заверяем, что Novatours немедленно передает получаемую от авиакомпании информацию как партнерам, так и клиентам. Мы исходим в общении с клиентами из правила, чтобы переданная им информация была бы по-возможности, точная. Для этого часто нужны подтверждения помимо авиапартнеров также от зарубежных партнеров, отелей, предприятий питания и транспорта», - говорится в обращении турфирмы к туристам.