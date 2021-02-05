Компания Gemalto выплатит Эстонии 2,2 млн евро в рамках дела об уязвимости ИД-карт

Более трех лет назад PPA и Gemalto AG устранили потенциальную уязвимость системы безопасности, выявленную в электронных удостоверениях личности, передает RusERR. Проблема началась с чипа микросхем, которые поставлял находящийся на субподряде у компании Gemalto AG (теперь Thales Group) производитель чипов.

По словам заместителя генерального директора PPA Криста Ааса, многомесячные переговоры с поставщиком ИД-карт завершены. "Это соглашение позволит нам избежать длительного и обременительного для государства и Thales судебного разбирательства, и Gemalto AG выплатит государству 2,2 миллиона евро в качестве компенсации", — сказал Аас.

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