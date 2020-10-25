Компания Elron увеличила число рейсов между Таллинном и Нарвой

С воскресенья, 25 октября, железнодорожная компания Elron увеличила количество курсирующих между Таллинном и Нарвой поездов до пяти в день на каждом из направлений, передает rus.err.
До воскресенья между столицей и третьим по величине городом страны ежедневно курсировали по 4 поезда. Дополнительный, пятый экспресс-поезд будет отправляться из Таллинна в Нарву в 19:32 и прибывать в конечный пункт в 21:45.
Из Нарвы в Таллинн также запустят вечерний экспресс-поезд. Он будет выезжать в 20:18 и прибывать на Балтийский вокзал в 22:35.
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