Компания Elron увеличила число рейсов между Таллинном и Нарвой

До воскресенья между столицей и третьим по величине городом страны ежедневно курсировали по 4 поезда. Дополнительный, пятый экспресс-поезд будет отправляться из Таллинна в Нарву в 19:32 и прибывать в конечный пункт в 21:45.

Из Нарвы в Таллинн также запустят вечерний экспресс-поезд. Он будет выезжать в 20:18 и прибывать на Балтийский вокзал в 22:35.