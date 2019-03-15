Коммуникацией Фонда интеграции будет руководить Катя Любобратец

”Нашему коллективу важно освещать деятельность так, чтобы все, кто соприкасается в Эстонии с интеграцией, а также изучением и преподаванием эстонского языка, вели с нами успешное сотрудничество. Также, ввиду переезда офиса в Нарву и создания Домов эстонского языка, нам нужно пересмотреть общение внутри и с нашими партнерами”, — пояснила задачи нового директора по коммуникации руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Катя Любобратец видит в новой должности возможность внести свой вклад на благо родины. ”Работа интересна и в профессиональном плане, ведь предстоит руководить коммуникацией в сфере, которая сама, по сути, сводится к общению. Опорой послужит, прежде всего, восьмилетний опыт по управлению коммуникацией крупных многокультурных предприятий BLRT Grupp и MAXIMA Eesti”, — подчеркнула она.