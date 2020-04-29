Комитет Победы: просим воздержаться от посещения кладбищ и не проводить шествие Бессмертного полка

Уважаемые жители Эстонии!

Приближается дата, которая каждый год у многих из нас вызывает два противоположных по эмоциям чувства. Чувство радости и гордости за победу наших дедов и отцов над величайшим злом на земле — фашизмом. И вместе с этим чувством возникает чувство горести и скорби по многомиллионным жертвам, которыми оплачена эта победа. Поэтому традиционно, в этот день, многие люди по многолетней традиции идут к местам воинских захоронений, чтобы отдать долг памяти тем кто ценой своей жизни предоставил нам право жить.

К сожалению, сегодня мы столкнулись с проблемой мирового масштаба — пандемией коронавируса — опасного инфекционного заболевания, от которого ещё нет лекарств и чётко выработанных медицинских методик лечения.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сохраняющейся в Эстонии, Комитет Победы, образованный из представителей ветеранских и общественных организаций Эстонии, обращается ко всем жителям страны с просьбой в этом году воздержаться от посещения кладбищ и воинских захоронений, а также не проводить шествие Бессмертного полка.

Будет крайне неразумно и безрассудно ставить под угрозу свою жизнь и жизни других людей ради исполнения определённого, пусть даже и очень значимого для многих из нас, ритуала. Почтить и поздравить живущих с нами ветеранов мы сможем персонально или перечислив определённую сумму на счета благотворительных фондов, открытых для помощи ветеранам.

А почтить память погибших на войне и уже ушедших от нас ветеранов мы сможем дома, установив портрет дорогого для нас человека на столе или на подоконнике, зажжём свечу и молча помянем их светлые души.

Мы уверены, что победим эту заразу — коронавирус. Давайте будем едины и монолитны в этом нашем общем устремлении, а для его быстрейшего достижения внесём и свой вклад — останемся 9 мая дома.

Александр Караулов, председатель Комитета Победы, председатель правления Клуба ветеранов флота

Николай Бышок, председатель президиума Союза ветеранских организаций Эстонии

Нина Павлова, председатель правления Таллиннского Общества участников Второй мировой войны

Людмила Соболева, председатель правления Таллиннского Общества жителей Блокадного Ленинграда

Лонгина Кулик, председатель правления Таллиннского Общества малолетних узников фашизма

Сергей Чаулин, организатор акции ”Бессмертный полк” в Таллинне