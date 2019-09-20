Комитет Европарламента попросил Кадри Симсон уточнить финансовую декларацию(1)
Девять кандидатов в комиссары Европейской комиссии получили от комитета по правовым вопросам Европарламента замечания по финансовой декларации. По данным польского новостного портала Onet.pl, среди них и представитель Эстонии Кадри Симсон
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