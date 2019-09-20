Комитет Европарламента попросил Кадри Симсон уточнить финансовую декларацию

О том же написал в Twitter депутат Европарламента французский левый политик Манон Обри, но имён не привел, передает EUobserver.

Кандидатов попросили представить дополнительные данные по финансовой декларации к 27 сентября, чтобы комитет мог дать зеленый свет заслушиванию претендентов, которое начнется 30 сентября.

Обри, который является членом правового комитета, назвал некоторые поданные декларации "неполными, подозрительными или прямо шокирующими". Речь идет об участии в сомнительных предприятиях и случаях, когда поданные данные противоречат известной ранее информации.