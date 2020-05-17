Комиссия заинтересовалась сделанным Центристской партии пожертвованием в 50 000 евро

В связи с этим пожертвованием КПНФ на этой неделе направила запрос как самой Центристской партии, так и Налогово-таможенному департаменту, пишет rus.err.ee.

"Мы хотим узнать, действительно ли партия проверила происхождение пожертвования. Сделала ли она все то, что от нее требует закон, поскольку партия несет ответственность за проверку того, чтобы люди делали пожертвования только из своих личных имущества и ресурсов. Мы помним случаи, когда партиям поступали деньги странного происхождения. Хотя доказать что-то противозаконное обычно нелегко", — сказал зампред КПНФ Каарел Таранд.

"Что касается бросающихся в глаза крупных сумм, то вопрос еще и в том, позволяют ли фактические доходы человека делать такие крупные пожертвования. Если говорить конкретно про Яну-Хелен Юхасте, то в комиссию поступило письмо, автор которого сомневается, что она пожертвовала эти 50 000 евро из собственных средств. Заявитель отметил, что финансовые показатели ее предприятий скромные, а у одной из фирм в период, предшествовавший пожертвованию, имелась крупная налоговая задолженность. Внимание к этому пожертвованию привлекали и СМИ. Поэтому мы должны были отреагировать. Теперь подождем и посмотрим, что ответит Центристская партия", — добавил Каарел Таранд.

С 30 января 2004 до 14 апреля 2020 года Юхасте состояла в EKRE.