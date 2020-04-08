Комиссия Рийгикогу утвердила поправку по больничным листам, открытым в период действия ЧП

Председатель комиссии Тынис Мёльдер сказал, что чрезвычайное положение требует особых мер. Изменения в первую очередь направлены на то, чтобы ускорить и упростить делопроизводство социальной сферы в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, никто не станет жертвой обстоятельств.

По словам Мёльдера, два законопроекта внесут изменения в общей сложности в 51 закон. 13 из них напрямую относятся к социальной сфере. ”Законопроекты, несомненно, требуют скорейшего рассмотрения. Тем более внимательно комиссии должны рассмотреть поправки к законам, относящимся к их сферам деятельности. Правительство проделало большую работу. Теперь мы рассмотрим запланированные изменения в мельчайших подробностях. Необходимо отнестись к ним со всей внимательностью, чтобы меры в рамках чрезвычайного положения перестали действовать по его окончании”, — сказал Мёльдер.

Из запланированных изменений он выделил выплаты по больничному с первого по третий день, которые будут осуществляться обратным числом. ”По прогнозам, на эти нужды Больничной кассы запланировано 7,1 миллиона евро. Выплаты предусмотрены для всех больничных листов в период с 13 марта по 1 мая”, — пояснил Мёльдер.

Заместитель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт подчеркнула, что во время чрезвычайного положения решения действительно должны приниматься очень быстро. В то же время, в случае некоторых решений необходимо взвесить, превышает ли польза возможные риски. ”Мы не можем позволить, чтобы смягчение требований в условиях чрезвычайного положения привело к обратному результату. Это касается отмены требования о медицинской справке при принятии на работу новых сотрудников, например, детских садов, домов призрения и предприятий пищевой промышленности. Потребность в рабочей силе не должна ставить под угрозу здоровье тех, на благо кого эти люди будут работать. Новый работник, не прошедший медицинский контроль, может стать источником заражения именно в тех местах, где требуется особая защита. Не будем забывать, что наряду с Covid-19 есть и другие инфекционные болезни”, — сказала Кютт.