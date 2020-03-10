Комиссия Рийгикогу: табачные конфеты на эстонский рынок не попадут

Председатель парламентской Комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер пояснил, что при чтении поправок к Закону о табаке у некоторых людей создалось впечатление, будто на рынок Эстонии можно будет завезти такие продукты, как табачные конфеты или пастилы.

”Это не так. Законопроект рассматривает только продажу новых бестабачных изделий, а не все бестабачные изделия в целом. Иными словами, запреты, действующие на жевательный табак, нюхательный табак или иной вид табака для внутриротового использования, остаются в силе. Это также означает, что табачные изделия, предназначенные для внутриротового использования — табачные конфеты, пастилы и им подобные — не являются новыми видами табачных изделий и не проберутся на прилавки магазинов”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт также отметила, что возможное разрешение замаскированных под сладости табачных изделий к продаже вызвало путаницу. Но продавцам сейчас точно не стоит надеяться на прибыль с продажи привлекательных для детей и молодежи табачных изделий. ”Табачные конфеты и жевательные резинки в настоящий момент не разрешены к продаже на нашем рынке. С принятием закона это положение не изменится”, — подчеркнула Кютт.

Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о табаке и в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество (9 SE) пройдет 19 марта.