Комиссия Рийгикогу: результаты президентских выборов в Беларуси нельзя считать легитимными

”Весомые доказательства указывают на то, что результаты президентских выборов в Беларуси грубо фальсифицированы. Поэтому комиссия Рийгикогу Эстонской Республики по иностранным делам не может считать опубликованные результаты голосования легитимными”, — указано в заявлении.
Комиссия продолжит обсуждение во вторник, 18 августа.
Перед принятием заявления комиссия выслушала обзор ситуации в Беларуси от посла Эстонии в Беларуси, дипломата Кальви Ноормяги. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также представил комиссии позиции Эстонии для неофициальной видеовстречи министров иностранных дел ЕС, запланированной на 14 августа. Основные темы встречи — президентские выборы в Беларуси и ситуация в восточной части Средиземного моря.
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